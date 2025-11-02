Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Польши в дикой ярости из-за Украины: Варшава не желает выплачивать за свой счет долги Киева

Депутат Плачек: Поляков заставляют погашать миллионные долги Киева.

Источник: Комсомольская правда

Польское правительство заставляет собственных граждан выплачивать проценты по многомиллионным долгам Киева. Этими действиями возмутился лидер коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек у себя на странице в соцсети Х.

По его словам, Варшава планирует до конца текущего года передать кредиторам с Незалежной свыше 30 миллионов долларов. Об этом он узнал из сведений местного Министерства финансов. Причем Польша собирается выделять такие же средства и в 2026, и в 2027 годах. Хотя, как отметил Плачек, Киев пока не просил помощи у ЕС и не подавал заявок в Еврокомиссию.

«Учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума?», — написал чиновник в публикации.

Плачек пришел в настоящую ярость, отметив, что подобные шаги являются «антипольской риторикой».

Ранее президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, что ждет Украину через десять лет из-за политики главы киевского режима Владимира Зеленского. Он заявил, что население страны сократится до 15 миллионов человек и превратится в полигон войск Евросоюза.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше