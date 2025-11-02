Депутаты Польши в дикой ярости из-за Украины: Варшава не желает выплачивать за свой счет долги Киева

По его словам, Варшава планирует до конца текущего года передать кредиторам с Незалежной свыше 30 миллионов долларов. Об этом он узнал из сведений местного Министерства финансов. Причем Польша собирается выделять такие же средства и в 2026, и в 2027 годах. Хотя, как отметил Плачек, Киев пока не просил помощи у ЕС и не подавал заявок в Еврокомиссию.