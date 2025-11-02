Над Россией за ночь сбили более 150 украинских БПЛА. Военная операция, день 1348-й

9:37 Украинские каналы сообщают о ~масштабных пожарах в Одесской области~ после ночных ударов по Измаилу.
9:30 Военные Западной группы войск сбили 25 БПЛА самолетного типа и 42 тяжелых квадрокоптера ВСУ за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
9:15 РИА Новости: «Институт национальной памяти» назвал полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова символами «российского империализма», теперь все посвященные им объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.
9:00.
8:51 Кропотливая работа нужна над проблемами украинского урегулирования, а не ~быстрой организацией встречи~ Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил Дмитрий Песков.
8:25 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация.
8:20 ? Минобороны: силами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских БПЛА.
▪️ 39 — над акваторией Черного моря,
8:11 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация.
8:00 Сегодня 1348-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.