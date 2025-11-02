Ричмонд
Над Россией за ночь сбили более 150 украинских БПЛА. Военная операция, день 1348-й

В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО над акваторией Черного моря и 11 регионами России перехватили и уничтожили 164 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее количество целей перехвачено над Черноморским побережьем (39), в Краснодарском крае (32) и в Крыму (26). Значительная активность отмечалась и в приграничных областях: над Брянской областью сбито 20 дронов, по 9 — над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:37 Украинские каналы сообщают о ~масштабных пожарах в Одесской области~ после ночных ударов по Измаилу.

9:30 Военные Западной группы войск сбили 25 БПЛА самолетного типа и 42 тяжелых квадрокоптера ВСУ за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

9:15 РИА Новости: «Институт национальной памяти» назвал полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова символами «российского империализма», теперь все посвященные им объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.

9:00.

8:51 Кропотливая работа нужна над проблемами украинского урегулирования, а не ~быстрой организацией встречи~ Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил Дмитрий Песков.

8:25 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация.

8:20 ? Минобороны: силами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских БПЛА.

▪️ 39 — над акваторией Черного моря,

▪️ 32 — над территорией Краснодарского края,
▪️ 26 — над территорией Республики Крым,
▪️ 20 — над территорией Брянской области,
▪️ 9 — над территорией Волгоградской области,
▪️ 9 — над территорией Ростовской области,
▪️ 9 — над территорией Орловской области,
▪️ 6 — над территорией Липецкой области,
▪️ 5 — над территорией Воронежской области,
▪️ 3 — над акваторией Азовского моря,
▪️ 2 — над территорией Белгородской области,
▪️ 2 — над территорией Курской области,
▪️ 2 — над территорией Тульской области.

8:11 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация.

8:00 Сегодня 1348-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

