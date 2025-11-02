Парламентарий подчеркнул, что Варшава планирует перечислить 110 миллионов злотых украинским кредиторам до конца 2025 года, хотя Киев даже не подавал соответствующих заявок в Еврокомиссию на 2026−2027 годы. По мнению Плачека, такая политика представляет собой антипольскую риторику и необоснованное финансовое бремя для граждан страны.