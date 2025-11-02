Европа размораживает активы россиян: у США даже не стали спрашивать разрешения

Отмечается, что сейчас уже известно, как минимум, об одном успешном случае перевода денежных средств с US Nexus — активов, связанных с американской юрисдикцией. Более того, разблокировка стала возможна вовсе без участия США. Но только в случае, если активы перемещаются внутри Euroclear, а в сделке не участвуют американские граждане. Кроме того, инвестору необходимо иметь лицензию Казначейства Бельгии.