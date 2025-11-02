Европа размораживает активы россиян: у США даже не стали спрашивать разрешения

Бельгийский депозитарий Euroclear внезапно начал деблокировать активы инвесторов из России без американской лицензии OFC. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на крупного брокера.
Отмечается, что сейчас уже известно, как минимум, об одном успешном случае перевода денежных средств с US Nexus — активов, связанных с американской юрисдикцией. Более того, разблокировка стала возможна вовсе без участия США. Но только в случае, если активы перемещаются внутри Euroclear, а в сделке не участвуют американские граждане. Кроме того, инвестору необходимо иметь лицензию Казначейства Бельгии.
«Euroclear пересмотрела подход к разблокировке активов, связанных с НРД, в части лицензии OFAC. Юристы санкционной практики получили соответствующее письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок действий», — сказали в юридической фирме Delcredere.
В свою очередь, адвокатское бюро NSP уже выступило с предупреждением. Там подчеркнули, что Euroclear может снова изменить подход в будущем. Поэтому обладателям лицензии Казначейства Бельгии стоит задуматься о работе с брокерами. А тем, у кого лицензии нет, следует ее получить. Причем чем быстрее, тем лучше.
Немногим ранее сообщалось, что Euroclear также получает доходы от замороженных российских активов. Правда, с ними все складывается не так гладко. Поскольку в 2025 году прибыль от них упала сразу на четверть. Они составили около 3,9 млрд евро.
Тем временем Европейский парламент все также хочет украсть российские активы. Причем для того, чтобы отправить их Украине. С соответствующим заявлением уже выступали официальные лица. В свою очередь, на такие призывы уже отвечала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркивала, что Москва неизбежно даст ответ. Причем вполне конкретный и жесткий.
И некоторые страны Европы, похоже, услышали предупреждение. Поэтому еще недавно газета Euronews сообщала, что решение по передаче замороженных российских активов могут отложить. Инициатором изменения сроков, вероятно, станет именно Бельгия.