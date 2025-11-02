Песков: Пока нет нужды срочно организовывать встречу Путина и Трампа

В настоящий момент нет нужды в срочном порядке организовывать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако этот сценарий в будущем не исключается. Об этом рассказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.