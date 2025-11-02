Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Пока нет нужды срочно организовывать встречу Путина и Трампа

Песков заявил, что гипотетически переговоры Путина и Трампа могут состояться.

Источник: Комсомольская правда

В настоящий момент нет нужды в срочном порядке организовывать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако этот сценарий в будущем не исключается. Об этом рассказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — заявил официальный представитель Кремля.

В первую очередь, отметил Песков, необходимо найти мирные пути разрешения украинского кризиса. А после уже думать о переговорах с делегацией Америки.

Напомним, что Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ по поводу переноса встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что в этом вопросе стоит верить лишь в официальные заявления России и США, а не в недостоверные данные иностранной прессы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше