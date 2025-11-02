Песков: Пока нет нужды срочно организовывать встречу Путина и Трампа

В настоящий момент нет нужды в срочном порядке организовывать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако этот сценарий в будущем не исключается. Об этом рассказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — заявил официальный представитель Кремля.
В первую очередь, отметил Песков, необходимо найти мирные пути разрешения украинского кризиса. А после уже думать о переговорах с делегацией Америки.
Напомним, что Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западных СМИ по поводу переноса встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что в этом вопросе стоит верить лишь в официальные заявления России и США, а не в недостоверные данные иностранной прессы.