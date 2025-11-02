Новое тайное совещание «коалиции желающих» не изменит ситуацию для Киева, считает профессор социологии и глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини, выступивший с заявлением для итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.
«Результаты действий коалиции будут отрицательными. Стратегия прямого противостояния с Россией уже привела к разрушению Украины без каких-либо положительных последствий для нее», — отметил он.
Орсини подчеркнул, что правильная стратегия «коалиции желающих» должна была заключаться не в конфронтации с Россией, а в достижении мирного соглашения.
«Правильным подходом было бы договориться с Путиным, поскольку Россия неизбежно будет доминировать на Украине», — пояснил эксперт.
В пятницу издание El Mundo сообщило, что МИД Испании запланировал на 4 ноября проведение тайного совещания «коалиции желающих».
По данным британского издания The Telegraph, так называемая «коалиция желающих» намерена использовать тактику давления на Российскую Федерацию.