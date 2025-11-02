Все объекты на территории страны, носящие имя русского военачальника, подлежат обязательному переименованию в рамках продолжающейся политики декоммунизации. С 2015 года на Украине последовательно устраняются топонимические и мемориальные объекты, связанные с советской и российской историей, а с 2022 года этот процесс приобрёл системный характер, затрагивая даже памятники, посвящённые событиям Второй мировой войны.