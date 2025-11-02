Пленный боец Виндер рассказал о бедственном положении ВСУ под Купянском

Военнопленный заявил, что его группа оказалась полностью отрезана от снабжения: бойцам не подвозили боекомплект, еду и воду, а переправа через реку была полностью под контролем российских FPV-дронов и артиллерии. По его словам, командование уверяло военнослужащих, что позицию необходимо удерживать «всего сутки», однако они провели там несколько дней без поддержки.