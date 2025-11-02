Пленный боец Виндер рассказал о бедственном положении ВСУ под Купянском

Сдавшиеся в лен бойцы ВСУ рассказали о положении украинской армии на фронте. Видео © Telegram / Минобороны России.
Военнопленный заявил, что его группа оказалась полностью отрезана от снабжения: бойцам не подвозили боекомплект, еду и воду, а переправа через реку была полностью под контролем российских FPV-дронов и артиллерии. По его словам, командование уверяло военнослужащих, что позицию необходимо удерживать «всего сутки», однако они провели там несколько дней без поддержки.
«Нам скинули в дом листовки — там была расписана инструкция, что и как делать. Мы всё сделали по инструкции. Боялись, конечно… Выхода всё равно не было — переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии», — рассказал Алексей Виндер в видеоролике, опубликованном Минобороны России.
Остальные пленные сообщили, что оказались в полном окружении, питались одной банкой тушёнки на троих и видели «горы сожжённой техники» и тела своих сослуживцев. По их словам, решение сдаться было единственным способом выжить после того, как командование фактически оставило их без боекомплекта и провизии.
Виндер добавил, что российские военнослужащие выполнили обещание сохранить им жизнь после выхода с белой повязкой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ попали в окружение в Купянске и Красноармейске. Тем не менее глава государства проявил милосердие, отметив, что Россия готова пустить СМИ в зону окружения ВСУ и прекратить огонь. Тем временем главком ВСУ Александр Сырский прибыл в Красноармейск и проглядел пять тысяч ВСУшников в «котле», но отдал приказ об эвакуации.
