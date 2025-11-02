ВСУ стали применять единственную в своём роде бронетехнику БРЭМ-84 «Атлет»

В материале приводится техническая справка о данном образце техники. Сообщается, что машина была разработана специалистами Харьковского конструкторского бюро машиностроения на базе шасси советского танка Т-80УД. Всего было произведено три экземпляра этой машины, при этом два из них были экспортированы в Таиланд в 2018 году в рамках контракта на поставку партии украинских танков «Оплот-Т».