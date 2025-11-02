Ричмонд
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи

Этот военный спутник оснащен радиолокационной станцией с синтезированной апертурой.

Источник: Аргументы и факты

Американская ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи, передает агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны Республики Корея.

Спутник оснащен радиолокационной станцией с синтезированной апертурой. Он был запущен 2 ноября с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Выведение спутника на орбиту прошло успешно.

Этот спутник стал последним, запущенным в рамках развертывания пяти спутников для более эффективного мониторинга КНДР и снижения зависимости Южной Кореи от спутниковых снимков США.

Ранее в Чехии заявили о планах произвести и передать Украине космический спутник.

В октябре SpaceX доставила на орбиту десятитысячный спутник Starlink.