Американская ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи, передает агентство Yonhap со ссылкой на Минобороны Республики Корея.
Спутник оснащен радиолокационной станцией с синтезированной апертурой. Он был запущен 2 ноября с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Выведение спутника на орбиту прошло успешно.
Этот спутник стал последним, запущенным в рамках развертывания пяти спутников для более эффективного мониторинга КНДР и снижения зависимости Южной Кореи от спутниковых снимков США.
Ранее в Чехии заявили о планах произвести и передать Украине космический спутник.
В октябре SpaceX доставила на орбиту десятитысячный спутник Starlink.