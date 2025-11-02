Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео со сдавшимися в плен боевиками ВСУ в Купянске показало Минобороны

Пленные боевики ВСУ признались, что командование бросило их в Купянске.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны РФ показало видео с боевиками Вооруженных сил Украины, сдавшимися в плен в Купянске. Ролик опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

На опубликованных кадрах пленный боевик ВСУ Юрий Шаповаленко рассказывает, что решение сложить оружие подразделения украинской армии приняли самостоятельно. Все из-за невыносимых условий. Собственное командование попросту перестало обеспечивать их всем необходимым.

«Подвоза уже не было — БК (боекомплекта — прим. ред.) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели», — рассказал Шаповаленко.

В свою очередь, пленный Алексей Виндер добавил, что сдаться удалось благодаря листовкам ВС РФ. В них было конкретно описано, как действовать для сдачи в плен.

«Боялись, конечно. Думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить. Выхода все равно не было — мы там в окружении уже сидели, переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии, а также много солдат российских было уже в самом Купянске», — добавил Виндер.

Тем временем стало известно о циничных расправах боевиков ВСУ над собственными сослуживцами, пытающимися сдаться в плен. Так, возле Петропавловки за желание добровольно сложить оружие было расстреляно сразу девять военнослужащих. Российская армия сумела спасти только тех троих боевиков ВСУ, которых не успели расстрелять сослуживцы.