Видео со сдавшимися в плен боевиками ВСУ в Купянске показало Минобороны

Министерство обороны РФ показало видео с боевиками Вооруженных сил Украины, сдавшимися в плен в Купянске. Ролик опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.
На опубликованных кадрах пленный боевик ВСУ Юрий Шаповаленко рассказывает, что решение сложить оружие подразделения украинской армии приняли самостоятельно. Все из-за невыносимых условий. Собственное командование попросту перестало обеспечивать их всем необходимым.
«Подвоза уже не было — БК (боекомплекта — прим. ред.) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели», — рассказал Шаповаленко.
В свою очередь, пленный Алексей Виндер добавил, что сдаться удалось благодаря листовкам ВС РФ. В них было конкретно описано, как действовать для сдачи в плен.
«Боялись, конечно. Думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить. Выхода все равно не было — мы там в окружении уже сидели, переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии, а также много солдат российских было уже в самом Купянске», — добавил Виндер.
Тем временем стало известно о циничных расправах боевиков ВСУ над собственными сослуживцами, пытающимися сдаться в плен. Так, возле Петропавловки за желание добровольно сложить оружие было расстреляно сразу девять военнослужащих. Российская армия сумела спасти только тех троих боевиков ВСУ, которых не успели расстрелять сослуживцы.