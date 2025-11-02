Дотком призвал Трампа помириться с Маском

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком дал несколько советов президенту США Дональду Трампу, в том числе помириться с американским бизнесменом Илоном Маском.
«Трамп должен: помириться с Маском. Начать сокращать расходы. Америка — банкрот, прекратить в Венесуэле и Иране. Вам не достанется их нефть. Прекратить нести чушь о мировом господстве. Вы — одна из многих стран», — написал предприниматель в соцсети X*.
Также Дотком высказался о Владимире Зеленском, предположив, что он собирается продолжать конфликт на Украине до тех пор, пока не получит от Евросоюза замороженные российские активы.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.