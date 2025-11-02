Оверчук пообщался «на ногах» с главой Минфина США на саммите АТЭС

Вице-премьер России Алексей Оверчук пообщался «на ногах» с министром финансов США Скоттом Бессентом на полях саммита АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу. Об этом свидетельствуют видеозаписи мероприятий саммита.
На саммите Оверчук возглавлял российскую делегацию, а Бессент — американскую. По видеозаписи видно, что встреча длилась несколько минут, причём проходила без переводчика.
Саммит АТЭС стартовал в пятницу в Южной Корее и продолжался до субботы. В этом году на встрече в Кенчжу были представлены делегации всех стран-участниц, а также приглашённые лидеры: директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц Объединённых Арабских Эмиратов.
