Сербия жестко осадила Евросоюз по вопросу российских активов: Белград отказался идти на поводу

Сербия, в отличие от стран Запада, не будет и не намерена отнимать собственность РФ. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин. Его слова передает РИА Новости.
Как известно, Европа уже давно пытается попросту украсть российские активы. С призывом сделать это выступает даже Европарламент. Однако Вулин подчеркнул, что Белград на поводу не пойдет.
«Сербия этого не сделает. Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров», — сказал он.
Немногим ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о желании ЕС украсть активы России. Она подчеркнула, что Москва непременно даст ответ. Причем такой, который окажется болезненным для Европы.