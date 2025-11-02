На Западе забили тревогу из-за хода России

«На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет “Искандер” при их запуске по целям на Украине», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической.
«Внезапные пикирования, которые “Искандеры-М” теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей “Patriot” и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу», — пишет издание.
Экс-заместитель главы украинского генштаба Игорь Романенко в октябре сообщал, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%. Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.