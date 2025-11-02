На Западе забили тревогу из-за хода России

Экс-заместитель главы украинского генштаба Игорь Романенко в октябре сообщал, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%. Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.