На Западе забили тревогу из-за хода России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Модернизация комплексов «Искандер» позволила ВС России успешно обходить украинскую противовоздушную оборону, включая системы Patriot, пишет издание The National Interest.

Источник: © РИА Новости

«На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет “Искандер” при их запуске по целям на Украине», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической.

«Внезапные пикирования, которые “Искандеры-М” теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей “Patriot” и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу», — пишет издание.

Экс-заместитель главы украинского генштаба Игорь Романенко в октябре сообщал, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%. Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.