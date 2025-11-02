Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший премьер министр РФ считает, что жизни президента Венесуэлы угрожает опасность

Жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится в опасности. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, в истории много случаев охоты на глав государств, «неугодных Вашингтону», пишут СМИ.

Степашин считает, что Мадуро сейчас находится в опасности.

Жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро находится в опасности. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. По его словам, в истории много случаев охоты на глав государств, «неугодных Вашингтону», пишут СМИ.

«Самая большая опасность [угрожает] жизни президента Венесуэлы. Его объявили наркоторговцем, за него дали премию $1 миллион, и на него начинается охота. Это очень серьезно. Мы знаем много примеров подобного рода действий США в отношении лидеров тех странах, которые им неудобны», — сказал Степашин ТАСС. Также он подчеркнул, что между США и Венесуэлой большая вероятность военного конфликта.

Администрация США разрабатывает планы нанесения ударов по объектам на территории Венесуэлы, которые, по мнению американских властей, используются для контрабанды наркотиков. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal. Американская администрация заявила о планах по физическому устранению участников наркокартелей, причастных к контрабандным поставкам запрещенных веществ на территорию США. Дональд Трамп усилил жесткость заявлений в адрес Венесуэлы, особо отметив, что в рамках противодействия наркотрафику Белый дом не намерен запрашивать у Конгресса формальное объявление войны.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше