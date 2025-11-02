Радиоперехват вскрыл панику среди украинских военных в Днепропетровской области

На записи старший по званию пытается успокоить подчинённого с позывным «Турок», который, судя по всему, не может совладать с нервами. Командир приказывает бойцу: «Сядь, успокойся, посиди, покури пять-десять минут и выйди к нам на связь». Он предупреждает, что продолжение паники «плохо закончится». Однако, как следует из перехвата, его обращения остаются без ответа.