Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманске, прокуратура проводит проверку

В Мурманске пять грузовых вагонов сошли с рельсов по неустановленной причине. Транспортная проверка уже проводит проверку. Об этом пишет «КП-Мурманск».
Отмечается, что инцидент произошел еще в субботу, 1 ноября. Тогда на станции Комсомольск-Мурманский произошел сход нескольких вагонов с рельсов.
«По предварительным данным, во время маневровых работ с путей сошли пять вагонов. Обошлось без пострадавших. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не зафиксировано», — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Подчеркивается, что на место случившегося уже направлен восстановительный поезд. В свою очередь, правоохранительные органы ведут расследование. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Не менее громкий случай недавно произошел в Новосибирской области. Там четыре человека решили прокатиться на лодке по реке Обь, но в какой-то момент судно перевернулось. Как итог, один человек погиб сразу, а еще двое пропали без вести. Их ищут до сих пор.