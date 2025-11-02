Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманске, прокуратура проводит проверку

Не менее громкий случай недавно произошел в Новосибирской области. Там четыре человека решили прокатиться на лодке по реке Обь, но в какой-то момент судно перевернулось. Как итог, один человек погиб сразу, а еще двое пропали без вести. Их ищут до сих пор.