В США признали беззащитность «Золотого купола» перед «Буревестником»

США не имеют средств для противодействия новейшей российской ракете «Буревестник». Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, для защиты потребовалось бы создать совершенно новую систему ПРО с круговым покрытием, однако ни концепции, ни ресурсов для этого у Штатов нет.

Источник: Life.ru

Эксперт подчеркнул, что маневренность «Буревестника» и скрытный подводный запуск новейшего аппарата «Посейдон» сводят на нет эффективность американской системы ПРО «Золотой купол», пишет РИА «Новости».

«Золотой купол» — это проект многоэшелонированной системы ПРО, главной задачей которой является защита континентальной территории Соединённых Штатов от ракетных угроз, включая баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты. По разным оценкам, проект реализиуют в 2029—2035 годах.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний «Буревестника», который совершил полёт на 14000 км, а начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о высоких возможностях ракеты по преодолению ПВО и ПРО. Также лидер РФ подтвердил испытания подводного беспилотника «Посейдон», способного нести ядерное вооружение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше