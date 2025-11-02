В США признали беззащитность «Золотого купола» перед «Буревестником»

США не имеют средств для противодействия новейшей российской ракете «Буревестник». Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, для защиты потребовалось бы создать совершенно новую систему ПРО с круговым покрытием, однако ни концепции, ни ресурсов для этого у Штатов нет.