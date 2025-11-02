Telegraph: решения Трампа направлены против Украины

В материале подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский прочувствовал это наиболее «остро», когда «столкнулся с яростью Трампа в Овальном кабинете», в результате чего «с позором» был выдворен из Белого дома. В тот момент Вашингтон временно прекратил обмен разведданными и поставки оружия «с целью сломить Зеленского».