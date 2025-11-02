Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе

Днем ранее иракское агентство «Багдад аль-Яум» передало со ссылкой на дипломатические источники, что США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом.
«МИД (Ирана — ред.) получил послания (с предложением о возобновлении переговоров по иранскому атому — ред.)», — приводит слова Мохаджерани агентство SNN.
Представитель иранского правительства не указала страну, отправившую и передавшую послания, однако уточнила, что о деталях этих посланий будет объявлено «в подходящее время».