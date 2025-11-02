Ричмонд
Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе

ТЕГЕРАН, 2 ноя — РИА Новости. МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

Источник: Reuters

Днем ранее иракское агентство «Багдад аль-Яум» передало со ссылкой на дипломатические источники, что США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом.

«МИД (Ирана — ред.) получил послания (с предложением о возобновлении переговоров по иранскому атому — ред.)», — приводит слова Мохаджерани агентство SNN.

Представитель иранского правительства не указала страну, отправившую и передавшую послания, однако уточнила, что о деталях этих посланий будет объявлено «в подходящее время».