Молдавские реалии: Комбатанты, захватившие дом в Кишиневе, теперь продают доставшиеся им бесплатно квартиры за 400 тысяч евро

Один из участников войны в Приднестровье, захвативших в 2000 году элитный дом в Кишиневе, выставил на продажу свою квартиру за 400 тысяч евро. Об этом «МВ» сообщили в риелторском агентстве.
История эта долгая и драматичная.
В 2000 году парламент проголосовал за то, чтобы Молдова вместо президентской стала бы парламентской республикой. Это было сделано для того, чтобы убрать от власти тогдашнего президента Петра Лучинского.
В ответ тот организовал парламентариям относительно мелкую гадость: группа участников боевых действий в Приднестровье и Афганистане захватила дом № 16 по улице Коробчану из 52 квартир, которые были предназначены для депутатов парламента: 18 квартир должны были получить воронинские коммунисты, 10 — члены ХДНП Юрие Рошка, остальные предназначалось демократам Думитру Дьякова.
После захвата дома различные власти неоднократно предлагали выгнать сквоттеров силой, однако ни у кого силы духа на это не хватило.
В итоге в 2014 году при президенте Николае Тимофти захватчикам дома были-таки выданы ордера.
Прошло 11 лет. По словам риелторов, комбатантов в доме осталось немного. Большинство из них продали свои квартиры и разъехались: кто за границу, кто в села. С неплохой, надо отметить, прибылью.
