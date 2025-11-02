Премьеры соседних стран поздравили главу кабмина Молдовы со вступлением в должность

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула совместную приверженность Кишинева и Киева «укреплению демократии и продвижению европейской интеграции».
«Выражаю самые тёплые и искренние поздравления премьер-министру Александру Мунтяну и новому правительству Республики Молдова. Этот важный момент отражает твёрдую приверженность Молдовы укреплению демократических институтов и продвижению по европейскому пути», — написала Свириденко в соцсети.
Она подчеркнула, что Украина и Республика Молдова продолжат углублять добрососедские партнерские отношения, расширять трансграничное сотрудничество и укреплять взаимодействие в энергетической сфере для обеспечения более безопасного будущего для региона.
Глава правительства Румынии Илие Боложан выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет продолжаться.
«Чаяния граждан Республики Молдова, зиждущиеся на демократических ценностях, свободе и процветании, являются гарантией того, что европейский путь, выбранный нашими братьями, является правильным», — подчеркнул премьер-министр Румынии.
Боложан также добавил, что возглавляемое им правительство продолжит поддерживать усилия властей Кишинева по скорейшей интеграции Молдовы в ЕС.
Поздравила Муняну с назначением и Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
«Я с нетерпением жду совместной работы по ускорению реформ в Молдове и вступлению процветающей, безопасной и демократической Молдовы в Европейский союз», — написала Кос в соцсети.
Правительство Молдовы во главе с премьер-министром Александром Мунтяну было в субботу приведено к присяге, официальная церемония прошла в субботу в здании администрации президента страны. Кроме главы государства, в церемонии также принял участие председатель парламента Игорь Гросу.
В состав нового правительства входят 14 министерств и пять вице-премьер-министров, двое из которых (по вопросам европейской интеграции и реинтеграции страны) — без портфеля).