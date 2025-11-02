Самарский губернатор Федорищев потребовал повысить культуру общения с населением

«Мы что, все гимназисты, что ли? Не используем иногда крепкие выражения? Просто надо следить за окружающей средой. Если ты позволяешь себе такие выражения, то посмотри вокруг, нет ли рядом телекамер или микрофонов. Нельзя материться, нельзя позволять себе разного рода высказывания. Вот в чем ошибка губернатора», — отметил он в беседе с изданием «Говорит Москва».