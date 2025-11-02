Ричмонд
Захарова: Россия продолжит отстаивать права российских СМИ за рубежом

Россия продолжит отстаивать права российских СМИ за границей и будет создавать безопасные условия для их работы во всем мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Подтверждаем нашу решимость отстаивать профессиональные права российских СМИ», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что МИД намерен «добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях», совершенных в отношении российских журналистов.

