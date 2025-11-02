Захарова: Россия продолжит отстаивать права российских СМИ за рубежом

«Подтверждаем нашу решимость отстаивать профессиональные права российских СМИ», — сказано в заявлении на сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что МИД намерен «добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях», совершенных в отношении российских журналистов.
