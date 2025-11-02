Президенты Нигерии и США встретятся после угроз Трампа ввести войска

Сегодня глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале подготовки к военным действиям в Нигерии. 1 ноября Дональд Трамп написал в Truth Social, что в африканскую страну могут зайти американские войска, если ее правительство «продолжит позволять убивать христиан». Чуть ранее в тот же день Бола Тинубу опубликовал заявление, в котором не согласился с высказанной прежде позицией президента США о том, что Нигерия — это страна с религиозной нетерпимостью.