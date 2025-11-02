Ричмонд
Президенты Нигерии и США встретятся после угроз Трампа ввести войска

Президенты Нигерии и США Бола Тинубу и Дональд Трамп встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить заявления американской стороны о притеснении христиан. Об этом заявил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала.

Источник: Reuters

«Оба президента разделяют интерес к борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма. Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью», — написал Бвала в X. Он отметил, что Нигерия добилась значительных результатов в борьбе с терроризмом и готова их продемонстрировать.

Между сторонами есть разногласия о том, кого преследуют террористы в Нигерии: христиан или представителей всех конфессий, добавил Дэниэл Бвала. По его словам, именно этот вопрос обсудят и решат на ближайшей встрече.

Сегодня глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале подготовки к военным действиям в Нигерии. 1 ноября Дональд Трамп написал в Truth Social, что в африканскую страну могут зайти американские войска, если ее правительство «продолжит позволять убивать христиан». Чуть ранее в тот же день Бола Тинубу опубликовал заявление, в котором не согласился с высказанной прежде позицией президента США о том, что Нигерия — это страна с религиозной нетерпимостью.

