США и Китай договорились о создании каналов связи между военными

Встреча президента США и председателя КНР прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры, длившиеся около 1 часа 40 минут, стали первым очным контактом двух лидеров за шесть лет. По итогам встречи Трамп не только отказался от введения новых пошлин, но и объявил о снижении тарифной ставки на китайскую продукцию с 57 до 47%. В частности, он снизил вдвое — с 20 до 10% — так называемый фентаниловый тариф, который был введен в начале его второго президентского срока.