На Западе обвинили Украину в «атаках» на страны ЕС

Издание напомнило, что взрывы произошли в Румынии и Венгрии — в странах, которые продолжают закупать российскую нефть. Кроме того, инциденты были зафиксированы на предприятиях, которые перерабатывают сырье из России. В частности, в Румынии взрыв прогремел на НПЗ «Лукойла».