На Западе обвинили Украину в «атаках» на страны ЕС

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

Источник: РИА "Новости"

«Венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина», — отметили в материале.

Издание напомнило, что взрывы произошли в Румынии и Венгрии — в странах, которые продолжают закупать российскую нефть. Кроме того, инциденты были зафиксированы на предприятиях, которые перерабатывают сырье из России. В частности, в Румынии взрыв прогремел на НПЗ «Лукойла».

В статье подчеркивается, что не только место взрывов оказалось символичным. Инциденты на предприятиях произошли 20 октября. Вечером того же дня министры энергетики стран ЕС ввели новые ограничения против импорта российской нефти.

Высказываются предположения и о помощи западных союзников в планировании этого саботажа. Примечательно также то, что эти инциденты никак не освещались в западных СМИ.

Венгерская нефтегазовая компания MOL утром 21 октября сообщила о вспыхнувшем ночью пожаре на НПЗ в Сазхаломбатте. Он был локализован, пострадавших нет.

20 октября в Румынии прогремел взрыв на НПЗ «Лукойла», один из работников получил травмы. На предприятии сообщили о проведении расследования и мероприятиях по недопущению повторения ситуации.

