Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/. Израиль полагает, что вооруженные формирования шиитской организации «Хезболлах» в Ливане пытаются перевооружиться. Об этом заявил на еженедельном заседании кабмина премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что Израиль «воспользуется правом на самооборону» и не допустит возникновения новых угроз со стороны Ливана.

Источник: Reuters

«Что касается Ливана, то “Хезболлах” действительно постоянно подвергается ударам, в том числе и в эти дни, но она также пытается вооружиться и восстановиться. Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит “Хезболлах”, но, безусловно, мы воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас и будем действовать по мере необходимости», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац потребовал от властей Ливана ускорить процесс разоружения военных формирований «Хезболлах» и их вывода из южных районов республики. По его версии, ливанский президент Джозеф Аун якобы медлит с выполнением этих обязательств. Кац предупредил, что еврейское государство продолжит «применять максимальные меры принуждения» к соблюдению режима прекращения огня на юге Ливана и не допустит создания угроз жителям северной части Израиля.

В начале сентября правительство Ливана одобрило разработанный армейским командованием план поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая «Хезболлах», в соответствии с требованиями Израиля и США. Предусматривается, что в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% своего ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск с пяти стратегических высот, оставшихся под его контролем после конфликта в 2024 году. Разоружение отрядов «Хезболлах» южнее реки Литани, согласно этому плану, должно быть завершено к концу ноября.

