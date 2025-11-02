Нетаньяху: Израиль не потерпит угроз из Ливана

«Что касается Ливана, то “Хезболлах” действительно постоянно подвергается ударам, в том числе и в эти дни, но она также пытается вооружиться и восстановиться. Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит “Хезболлах”, но, безусловно, мы воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас и будем действовать по мере необходимости», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.