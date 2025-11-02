В порту Туапсе два иностранных судна получили повреждения из-за атаки ВСУ

Краснодарский край в ночь на 2 ноября подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате в порту Туапсе были повреждены инфраструктура и два иностранных судна. При падении обломков БПЛА выбило окна в домах на территории Туапсинского округа, Анапы и Геленджика. В трех аэропортах региона были задержаны порядка 50 авиарейсов, пассажиры провели ночь в залах ожидания. В Госдуме подчеркнули, что сегодняшняя атака ВСУ усиливает эскалацию, которая может привести к «необратимым последствиям».