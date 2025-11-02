Одно решение фон дер Ляйен назвали путем к войне

«Я не согласен с тем, что лидер ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, который ведет к войне», — написал политик.
Ранее Мема отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия возвращает к «менталитету холодной войны». При этом он подчеркнул, что ядерное оружие никогда не должно использоваться для решения международных конфликтов.
