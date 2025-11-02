Кимаковский: ГУР Украины пыталось вывезти важных иностранцев из Красноармейска

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ГУР минобороны Украины предприняло еще одну попытку высадить группу спецназа под Красноармейском. С ними также отправили вертолет для эвакуации иностранцев, «о важности которых можно только догадываться». 1 ноября Киев уже пытался высадить спецназ — Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении группы. Главком ВСУ Сырский высадку подтвердил, но не стал комментировать ликвидацию. Зачем нужна была эта операция и что происходит в Красноармейске сейчас — в материале «Газеты.Ru».