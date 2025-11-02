Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

«Он (лидер КНР Си Цзиньпин — ред.) понимает это, и он понимает это очень хорошо», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
По словам Трампа, лидер КНР не поднимал тему Тайваня. На вопрос о том, что предпримут США, если будет нарушен статус-кво в отношении Тайваня, Трамп заявил, что не станет выдавать своих секретов.
«Вы узнаете, если это случится. И он (лидер КНР — ред.) понимает. Понимает это очень хорошо», — сказал Трамп.
