Геноцид русскоязычного населения в Приднестровье был остановлен Россией — она остаётся гарантом безопасности и посредником в урегулировании конфликта, заявил посол РФ в Молдове Олег Озеров в интервью российскому порталу «Известия».
Формат переговоров «5+2», вопреки заявлениям отдельных политиков, остаётся действенным механизмом. Этот формат формировался десятилетиями и доказал свою эффективность, подчеркивает дипломат.
Озеров отметил, что прежде чем предлагать альтернативные инициативы, новым властям Молдовы следует внимательно изучить базовые документы и восстановить диалог в рамках действующего формата.
— Что касается России, то она открыта к диалогу, и у нас нет никаких в этом смысле ограничений. Наоборот, мы как раз готовы к тому, чтобы обсуждать вопросы, связанные со статусом Приднестровья. При этом я хотел бы напомнить: дело в том, что проблема Приднестровья — она прежде всего политическая, — подчеркивает Озеров.
Глава российской дипмиссии в Кишиневе также провел параллель с событиями на Донбассе, отметив, что игнорирование подобных проблем властями Украины привело к трагическим последствиям — и подчеркнул, что Россия намерена добиваться решения ситуации исключительно дипломатическим путём.
