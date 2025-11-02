Ричмонд
В Эстонии случайно нашли 250-килограммовую авиабомбу

В центр тревоги передали информацию, что человек гулял в лесу и нашел крупное взрывное устройство. На место происшествия приехали саперы. Специалисты определили характер находки — это авиационная бомба.

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии недалеко от границы с Россией в лесу случайно нашли 250-килограммовую авиабомбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Рostimees.

В центр тревоги передали информацию, что человек гулял в лесу и нашел крупное взрывное устройство. На место происшествия приехали саперы. Специалисты определили характер находки — это авиационная бомба.

В издании не уточнили, в какой стране и когда изготовлен боеприпас. Авторы публикации отметили, что саперы намерены уничтожить авиабомбу. -0-