Около 90% опрошенных американцев обеспокоены последствиями шатдауна для экономики

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 90% американцев в той или иной степени обеспокоены последствиями приостановки работы правительства США для экономики страны. Это следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS, сообщает РИА Новости.
Более половины респондентов (54%) выражают серьезную озабоченность по поводу влияния шатдауна на экономику, в то время как 32% испытывают некоторую обеспокоенность. Лишь 13% жителей страны не волнуются о возможных последствиях для экономики. За месяц число обеспокоенных этой проблемой увеличилось на 80%.
Кроме того, более половины опрошенных не одобряют действия президента Дональда Трампа, а также Республиканской и Демократической партий в контексте решения проблемы шатдауна. 56% респондентов не поддерживают решения Трампа, а 55% не согласны с действиями обеих партий.
Опрос был проведен с 29 по 31 октября среди 2124 американцев с погрешностью в 2,6 процентного пункта. Новый финансовый год в США начался 1 октября, однако Конгресс не успел согласовать бюджет, что привело к приостановке работы правительства. Шатдаун подразумевает прекращение работы части государственных учреждений, финансируемых Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Президент ранее подчеркивал возможность использования этого периода для массовых сокращений персонала и выплат, указывая на позицию демократов как на причину проблем с бюджетом. В текущей ситуации администрация стремится избавиться от программ, которые не поддерживаются республиканцами. -0-