Берлин решил запретить полеты над ядерными хранилищами из-за дронов

В октябре Politico писало, что вооруженные силы Германии сейчас могут сбивать беспилотники только над военными базами, но не во всем воздушном пространстве страны из-за ограничений в Конституции, принятой после Второй мировой войны. В их основе лежало желание не допустить повторения злоупотреблений, характерных для периода нацистской Германии.