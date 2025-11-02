Берлин решил запретить полеты над ядерными хранилищами из-за дронов

Федеральное правительство Германии в ответ на участившиеся случаи обнаружения неизвестных дронов решило ввести с 19 марта 2026 года бесполетную зону над временными хранилищами радиоактивных отходов в Лубмине, Горлебене и Ахаусе, пишет телерадиокомпания NDR со ссылкой на Министерство окружающей среды.
До сих пор запрет на полеты распространялся только на атомные электростанции, они были введены после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.
Размер бесполетной зоны над ядерными хранилищами составит 1,5 км в диаметре и 600 м в высоту. «Текущие технические разработки в области беспилотных летательных аппаратов и связанная с этим потенциально изменившаяся ситуация с угрозами ставят перед властями новые вызовы», — пояснил решение представитель Министерства окружающей среды, которое отвечает за ядерную безопасность.
Оператор промежуточного хранилища ядерных отходов «Север», компания EWN GmbH, отметил, что установление бесполетной зоны облегчает выявление и преследование нарушений, а также укрепит юридическую основу для защитных мер.
В октябре Politico писало, что вооруженные силы Германии сейчас могут сбивать беспилотники только над военными базами, но не во всем воздушном пространстве страны из-за ограничений в Конституции, принятой после Второй мировой войны. В их основе лежало желание не допустить повторения злоупотреблений, характерных для периода нацистской Германии.
Так, бундесвер может применять оружие внутри страны только в случае масштабного вторжения. Инциденты с беспилотниками под это определение не подпадают. При этом 8 октября правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому федеральная полиция получила право перехватывать и сбивать беспилотники, которые представляют угрозу.
Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.