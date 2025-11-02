«Зеленскому рисуют параллельную реальность»: Коц прокомментировал реакцию Киева на провальную операцию ГУР в Покровске

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц прокомментировал критику суицидальной операции ГУР в Покровске, прозвучавшую от украинского журналиста Юрия Бутусова, ярого приверженца киевского режима. Своим мнением Коц поделился в телеграм-канале.
Бутусов заявил, что десант, высаженный с вертолетов, не имел ни тактической, ни стратегической ценности. В современных условиях высадка двух отрядов на открытой местности под наблюдением вражеских дронов является крайне рискованной. Он добавил, что допущенные ошибки часто скрываются с помощью пиара, а украинские власти не сообщают точное количество понесенных потерь.
Коц подчеркнул, что для главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения «рисуют параллельную реальность», поэтому никакой катастрофы они попросту не видят. Военкор уточнил: «И это даже хорошо. Потому что когда она случится, он снова начнет кадровую чехарду, которая на пользу никогда не шла».
Ранее KP.RU писал, что спецназ ГУР провалил попытку вывести подразделения ВСУ из окружения в районе Покровска (Красноармейска). Российские войска уничтожили не только бойцов украинского спецназа, но и вертолет. Информацию об операции предварительно опубликовало издание The Economist. Предположительно, киевские власти рассчитывали на пиар-эффект, однако все провалилось.