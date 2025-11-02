ХАМАС намерен передать Красному Кресту тела ещё трёх израильских заложников

«В рамках соглашения мы передадим [медикам] тела ещё троих заложников, которые были извлечены сегодня на юге сектора Газа», — говорится в заявлении.
Радикалы выложили в Сеть фотографии документов, которые, по их словам, принадлежали одному из заложников. Они также сообщили, что намерены передать останки этого человека МККК в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о правомерности ответных ударов Израиля после атак ХАМАС. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ не угрожают соблюдению перемирия в Газе.
