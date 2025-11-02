Ричмонд
В Москву прибыл новый посол Израиля Одед Йосеф

Одед Йосеф, назначенный новым послом Израиля в России, прибыл в Москву. Ожидается, что он в ближайшее время приступит к исполнению своих обязанностей, сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

Посольство Израиля подтвердило, что Йосеф, новый глава дипмиссии, уже приступил к своим обязанностям, а его предшественница, Симона Гальперин, завершила свою работу в России. Ранее Йосеф занимал пост заместителя гендиректора и главы ближневосточного департамента МИД Израиля, а также был послом в Кении. Его дипломатический опыт включает работу в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

О досрочном уходе Гальперин из Москвы стало известно в июле, когда посольство сообщило о её новом назначении: она возглавит европейский департамент МИД Израиля и станет заместителем гендиректора ведомства. Гальперин занимала пост посла в России с ноября 2024 года.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.