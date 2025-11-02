В Москву прибыл новый посол Израиля Одед Йосеф

Посольство Израиля подтвердило, что Йосеф, новый глава дипмиссии, уже приступил к своим обязанностям, а его предшественница, Симона Гальперин, завершила свою работу в России. Ранее Йосеф занимал пост заместителя гендиректора и главы ближневосточного департамента МИД Израиля, а также был послом в Кении. Его дипломатический опыт включает работу в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.