Глава Минэнерго США: ядерные испытания будут субкритическими

Президент США Дональд Трамп 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. «Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.