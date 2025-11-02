ОПЕК+ увеличит предел нефтедобычи в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир, приняли решение увеличить максимальный уровень нефтедобычи в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем. Об этом сообщает РИА Новости.
С учетом стабильных прогнозов мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, подтвержденных низкими запасами нефти, было принято решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки из ранее объявленных 1,65 млн баррелей в сутки начиная с декабря 2025 года.
После декабря, из-за сезонности, рост производства будет приостановлен в январе, феврале и марте 2026 года. -0-