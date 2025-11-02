ОПЕК+ увеличит предел нефтедобычи в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки

С учетом стабильных прогнозов мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, подтвержденных низкими запасами нефти, было принято решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки из ранее объявленных 1,65 млн баррелей в сутки начиная с декабря 2025 года.

