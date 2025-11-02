Трамп высказался о вероятных шагах Китая в отношении Тайваня

Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, как США отреагируют на нарушение статус-кво Тайваня, заявив, что не намерен раскрывать свои планы. Он сообщил, что тема Тайваня не поднималась в разговоре с лидером КНР, и добавил, что тот «очень хорошо» понимает его позицию, не уточняя, в чём она заключается.