Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Германия наконец-то поставила Украине обещанные уже давным-давно зенитно-ракетные системы Patriot. Об этом украинский политик сообщил в телеграм-канале.
Зеленский выразил благодарность Германии и лично канцлеру Фридриху Мерцу за «совместные усилия в укреплении украинской противовоздушной обороны». Он вынужден был упомянуть, что подготовка к усилению ПВО «велась в течение длительного времени», зато теперь наконец-то ВСУ получили еще немного западного оружия.
Зеленский при этом добавил, что он не оставляет надежд выпросить еще немного вооружений у европейцев. В частности, он заявил, что «переговоры о дальнейшем сотрудничестве в области поставок и модернизации систем противовоздушной обороны продолжаются как на уровне правительств, так и напрямую с производителями оборудования».
Отметим, что Зеленский постоянно уклоняется от неудобных вопросов о положении ВСУ. Обозреватель KP.RU Александр Гришин уточнил, что поставки систем ПВО из Германии помогут «спасти» киевского главаря лишь в качестве средства для отвлечения общественного внимания от проблем с обороной Покровска (Красноармейска) и Купянска.