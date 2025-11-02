Ричмонд
ВСУ признали потери в Днепропетровской области в результате ударов ВС России

ВСУ понесли потери убитыми и ранеными в результате комбинированных ударов армии России 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали потери в составе армии, понесенные в результате ударов российских военнослужащих в Днепропетровской области.

Отмечается, что группировка войск «Восток» ВСУ сообщила о потерях украинских боевиков убитыми и ранеными на фоне комбинированных ударов ВС России в минувшую субботу, 1 ноября.

Инциденты произошли в городах Никополь, Песчанка, Покровск, Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области Украины. Других подробностей руководство ВСУ не раскрывает.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на Украине. Атаки, по заявлению силовых структур РФ, были нацелены на районы, где проводилась тренировка военнослужащих ВСУ.