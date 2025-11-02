Ранее дезертир ВСУ сообщил, что украинские военнослужащие при отступлении угрожают расправой гражданскому населению. По его словам, один из сослуживцев открыто заявил о намерении отправиться в Киев для убийств и грабежей. Беглый военнослужащий добавил, что покинул позиции без оружия, в отличие от других, использующих бронетехнику.