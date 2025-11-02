Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: США запугивают страны санкциями из-за налога на углерод для кораблей

Инициатива ООН предусматривает полное сокращение выбросов в судоходстве к 2050 году.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки угрожали государствам санкциями в случае, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для кораблей в рамках программы ООН «Чистый ноль», пишет Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

«Группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы», — пишет газета.

Американская делегация из восьми дипломатов проводила встречи по этой теме в Лондоне. Своим коллегам из других стран они пригрозили санкциями против моряков и запретом на въезд в США для иностранных дипломатов, рассказали источники.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может поддержать соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов в судоходстве. Европейские чиновники указали, что в этом случае она впервые выступит против позиции администрации президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что такой шаг угрожает Евросоюзу санкциями от американских властей.

Отметим, инициатива ООН предусматривает полное сокращение выбросов в судоходстве к 2050 году. Владельцев судов водоизмещением более 5 тысяч тонн обяжут делать взносы за выбросы. Те, кто добьется снижения выделяемых газов, получат поощрение. В случае принятия документа он вступит в силу в 2027 году.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше