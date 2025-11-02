FT: США запугивают страны санкциями из-за налога на углерод для кораблей

Отметим, инициатива ООН предусматривает полное сокращение выбросов в судоходстве к 2050 году. Владельцев судов водоизмещением более 5 тысяч тонн обяжут делать взносы за выбросы. Те, кто добьется снижения выделяемых газов, получат поощрение. В случае принятия документа он вступит в силу в 2027 году.