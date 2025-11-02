FT: США запугивают страны санкциями из-за налога на углерод для кораблей

Соединенные Штаты Америки угрожали государствам санкциями в случае, если те поддержат введение налога на выбросы углерода для кораблей в рамках программы ООН «Чистый ноль», пишет Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
«Группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы», — пишет газета.
Американская делегация из восьми дипломатов проводила встречи по этой теме в Лондоне. Своим коллегам из других стран они пригрозили санкциями против моряков и запретом на въезд в США для иностранных дипломатов, рассказали источники.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может поддержать соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов в судоходстве. Европейские чиновники указали, что в этом случае она впервые выступит против позиции администрации президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что такой шаг угрожает Евросоюзу санкциями от американских властей.
Отметим, инициатива ООН предусматривает полное сокращение выбросов в судоходстве к 2050 году. Владельцев судов водоизмещением более 5 тысяч тонн обяжут делать взносы за выбросы. Те, кто добьется снижения выделяемых газов, получат поощрение. В случае принятия документа он вступит в силу в 2027 году.