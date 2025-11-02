В условиях, когда основная часть российских ударов наносится дальнобойными беспилотниками, две батареи Patriot мало что изменят. Так военный корреспондент KP.RU Александр Коц прокомментировал поставку Германии систем ПВО Киеву.
Коц также усомнился, что эти комплексы смогут значительно ограничить возможности российских самолетов, отметив, что Су 34 уже научились использовать крылатые ракеты на расстояниях, превышающих радиус действия систем Patriot.
«Несомненно, определенные проблемы две батареи нам создадут. Но тем больше азарта будет их уничтожить. И разом опустить Запад на два лярда баксов», — написал военкор в телеграм-канале.
Напомним, Владимир Зеленский на всех встречах с европейскими лидерами избегает ответов на неудобные вопросы, касающиеся текущего положения ВСУ. Обозреватель KP.RU Александр Гришин считает, что поставки ПВО из Германии имеют скорее символический характер и служат для отвлечения внимания от проблем с обороной Покровска и Купянска, временно «спасая» репутацию киевского главаря.