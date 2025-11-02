Много воды утекло: почему Россия отказалась от соглашения с Финляндией по Вуоксе

Река Вуокса, протекающая по территории обеих стран, исторически является важным источником энергии. Для регулирования использования ее ресурсов и было заключено первоначальное соглашение от 12 июля 1972 года. Это произошло по причине того, что СССР в свое время построил на своей территории плотину Светогорской ГЭС и это привело к изменению уровня воды и, как следствие, к снижению выработки электроэнергии на финской ГЭС Иматра. Ежегодные потери финской стороны оценивались в 19.9 млн кВтч.