На Мальдивах родившимся в 2007 году и позже запретили употреблять табак

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мальдивах запретили употреблять табак людям, родившимся в 2007 году и позже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
«Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия», — говорится в публикации.
В материале отмечается, что запрет распространяется на все виды табачных изделий. Розничные торговцы должны проверять возраст перед продажей. Также указано, что ограничения распространяются и на туристов. -0-